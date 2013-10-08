Днепропетровской детской больнице передали медоборудование

Сегодня генеральный заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий Пикуш передал Днепропетровской городской детской больнице №6 сертификат на оборудование стоимостью более 820 тыс. грн для отделения по выхаживанию недоношенных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, Пикуш сообщил журналистам, что средства были собраны клиентами ПриватБанка в течение трех месяцев в рамках долгосрочной благотворительной программы ПБ «Помогать просто!».

По его словам, в данном благотворительном проекте приняли участие 25 тыс. киентов, которые электронным голосованием определили, что на собранные средства будет закуплено оборудование для спасения недоношенных детей.

"Это самое передовое медицинское оборудование, которое может спасать ежегодно сотни детских жизней. ПриватБанк не только организовывал сбор средств, но и обеспечил полный контроль за использованием денег, проведением тендера, закупкой, доставкой и работой оборудования", – отметил Пикуш.

Главный врач Днепропетровской детской больницы №6 Виктор Слатвицкий сообщил, что новое оборудование: столы для новорожденных детей, системы для неинвазивной вентиляции легких - смонтированы и уже начали использоваться. Также больница получила 17 специальных систем, которые позволяют вводить лекарства для недоношенных новорожденных весом от 500 граммов. Слатвицкий уточнил, что отделение для недоношенных детей больницы рассчитано на 40 коек, которые практически всегда заняты. Сегодня здесь выхаживают 34 младенца, некоторых из них показали представителям ПриватБанка и журналистам.

Ранее партнер благотворительного проекта ПБ - Днепропетровская благотворительная организация "Сияния радуги" уже передала 6-й детской больнице лекарства и оборудование на 170 тыс. грн.

Благотворительная программа ПриватБанка «Помогать просто!» действует с 2010 года и дает возможность клиентам банка участвовать в проектах, направленных на поддержку детей-сирот, тяжелобольных детей и целевых проектах помощи пострадавших от стихийных бедствий и катастроф. Внести свой вклад в доброе дело можно, перечислив сумму пожертвований в банкоматах банка или направив на благотворительность мелкую сдачу в отделениях банка (до 1 грн). В рамках программы Помогать просто! уже собрано 8 млн 136 тыс. грн для детских домов и более 4,5 млн грн - на целевые благотворительные программы.