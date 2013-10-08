На Луганщине 25 населенных пунктов будут без воды

В Луганской области из-за капитального ремонта Западной фильтровальной станции областного коммунального предприятия «Лугансквода» с 21 по 25 октября будет временно остановлена подача воды в 25 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, ЗФС - это крупнейшая фильтровальная станция во всей системе водоснабжения Луганской области, которая снабжает водой более 50 тысяч жителей 25 населенных пунктов региона. Плановый капремонт мощностей позволит избежать аварийных остановок.

Губернатор Владимир Пристюк поручил руководителям городов и районов, жители которых получают воду через ЗФС, предупредить людей о плановой остановке водоснабжения, чтобы они смогли заранее сделать запасы воды. Кроме того, в этих населенных пунктах губернатор поручил организовать подвоз питьевой воды автоцистернами на время планового отключения.

Западная фильтровальная станция очищает воду из водозаборов на р.Северский Донец и подает ее в Лисичанск, Стаханов, Кировск, Попасную, Первомайск, а также на Алчевск, Перевальск, Артемовск, Зоринск, Антрацит, Красный Луч и в близлежащие поселки по попанснянскому, перевальскому и антрацитовскому направлениям.

В производственный комплекс ЗФС входят источник водоснабжения, водозаборные сооружения, магистральные водоводы, блок очистительных сооружений и шламонакопитель. Общая протяженность водоводов составляет 233 км.

Плановый капремонт ЗФС направлен на то, чтобы улучшить санитарное качество подаваемой в дома людей воды и обеспечить их безаварийное водоснабжение.