Супруги отравились дикорослыми грибами

В Житомире 52-летняя женщина и ее 57-летний муж госпитализированы с отравлением дикорастущими грибами.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал главный специалист по связям с общественностью Департамента гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

По его словам, 6 октября муж и жена отравились грибами, которые насобирали в лесу.

«Оба госпитализированы в Житомирскую центральную городскую больницу №2», - уточнил Минчук.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Перед этим, 2 октября, попали в больницу в состоянии средней тяжести и пролечились две жительницы Житомира.

В целом, в области за сентября-октябрь зарегистрировано 7 случаев отравления дикорастущими грибами.