Супруги отравились дикорослыми грибами
Оба в больнице
В Житомире 52-летняя женщина и ее 57-летний муж госпитализированы с отравлением дикорастущими грибами.
Об этом корреспонденту УНИАН рассказал главный специалист по связям с общественностью Департамента гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.
По его словам, 6 октября муж и жена отравились грибами, которые насобирали в лесу.
«Оба госпитализированы в Житомирскую центральную городскую больницу №2», - уточнил Минчук.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Перед этим, 2 октября, попали в больницу в состоянии средней тяжести и пролечились две жительницы Житомира.
В целом, в области за сентября-октябрь зарегистрировано 7 случаев отравления дикорастущими грибами.