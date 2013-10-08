В курортной зоне Одессы разрешили жилую застройку

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил общественно-жилую застройку на площади свыше 30 га в курортной зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, данную застройку предусматривает проект детального плана территории в границах улиц Посмитного, Фонтанская дорога, переулка Педагогический и улицы Тенистая, единогласно принятого градсоветом в ходе заседания.

Основных 4 жилых комплекса планируют возвести: по одному - в Клубничном переулке и на улице Посмитного, два - по улице Педагогической.

Согласно проекту, дома будут переменной этажности (8-20 этажей), в комплексе по Клубничному переулку «забит» паркинг и 2-этажный спортивный комплекс, по Педагогической – паркинг и торговый павильон.

Дорожное движение по Посмитного увеличат до 4-х полос, также планируется возведение детсада на 90 мест. Согласно проекту, плотность населения в районе застройки составит 200 человек на гектар, в общей сложности в данной зоне будут расположены свыше 50 объектов, 2,2 гектара отведут под зеленые насаждения. Предполагается, что автостоянки на 859 машиномест (из них 731 – постоянного хранения) решат вопрос парковки авто в районе застройки. Имеющаяся сейчас здесь индивидуальная застройка будет сохранена.

Заказчик проекта - управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, инвестор - ООО «Гефест-Билдинг», проектант - КП «Одеспроект».