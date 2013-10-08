В Виннице женщина выжила после падения с 8-го этажа

В Виннице женщина выжила после падения с балкона 8-го этажа.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 8 октября в 06:20 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в приемное отделение городской клинической больницы госпитализирована 40-летняя жительница областного центра с многочисленными переломами.

Как стало известно, женщина получила травмы в результате падения с балкона квартиры на 8-м этаже.

Потерпевшая находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.