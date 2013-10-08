Херсонщина: трое людей в реанимации из-за отравления грибами

В Херсонской области в результате отравления грибами попали в реанимацию трое человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, в Цюрупинске в понедельник, 7 октября, в 22:05 в оперативный командный центр Управления ГСЧС поступило сообщение от дежурного врача медицины катастроф о госпитализации в реанимацию Цюрупинской райбольницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление (грибами)» троих человек: супружеская пара (мужчина 39 лет и женщина 44 лет) и их 69-летняя соседка. Все пострадавшие - жители Цюрупинска.

По данным медиков, состояние пострадавших - тяжелое.

По данным УГСЧС области, всего с начала года в регионе отравились грибами 19 человек, из которых четверо — дети.