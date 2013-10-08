Житомирщина: 16-летний парень упал в водонапорную башню

В Житомирской области парень упал в водонапорную башню.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на пункт связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Народичи Житомирской области поступило сообщение о том, что в с. Межилиска в водонапорную башню упал ребенок. Звонила по телефону мать мальчика. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что высота башни составляет около 25 м, ее внутренний объем – 35 куб м. Воду из башни уже слили и потерпевший, 16-летний парень, стоял на дне по пояс в воде.

Как выяснилось, юноша ловил голубей и залез в башню. Внутренняя лестница была старая и кое-где поломанная. Парень посколнулся и упал. Испугавшись, начал кричать, благодаря чему его услышали проходившие неподалеку люди, .

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поднялись на башню, попали внутрь. После этого потерпевшему на веревке спустили пожарный ремень. Подняв пострадавшего, спасатели передали его бригаде скорой медицинской помощи Народичской центральной районной больницы. Потерпевший от госпитализации отказался.