Во Львове приостановили отопительный сезон

Во Львове с понедельника, 7 октября, в связи с повышением температуры внешнего воздуха и обращениями жителей, львовское городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго» заявило о приостановлении подачи теплоносителя в жилые дома.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в “Львовтеплоэнерго”.

В сообщении также отмечается, что в случае снижения температуры, подачу отопления возобновят.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в городе начался отопительный сезон для учреждений образования и медицины, а в течение 1-3 октября планировалось завершить подключение жилищного фонда города.