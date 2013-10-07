В Луганске 37% детсадов и школ не подключены к отоплению

В Луганске на утро 7 октября не подключены к отоплению 37% детских садов и школ и 70% жилого фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета, отметив, что из 128 котельных в работе 101.

По данным пресс-службы, из 60-ти детских садов с теплом уже 38, из 62-х школ - 39. Подключены все коммунальные лечебные учреждения за исключением 2-й детской больницы, что непосредственно связано с запуском котельной «Западная», пуск которой намечен на ближайшее время, отмечается в сообщении.

В пресс-службе также проинформировали, что теплоноситель подан в 553 жилых дома – чуть больше 30% жилого фонда Луганска. Для запуска в работу котельной «Восточная», которая отапливает жилой фонд самого большого Жовтневого района города, необходимо стабильное давление газа, которого на данный момент в полном объеме нет, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с резким ухудшением погодных условий исполнительный комитет Луганского городского совета принял решение начать отопительный сезон с 3-го октября.

Луганский городской голова дал 10-дневный срок на 100% запуск теплоносителя в областном центре.