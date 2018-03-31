На Донетчине начал работать проект "Телемедицина во фтизиатрии"

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", на базе КЛПУ «Областная клиническая туберкулезная больница», (ДОКТО, г. Донецк) и КЛПУ «Городской противотуберкулёзный диспансер Мариуполя» (г. Мариуполь) состоялся первый запуск проекта "Телемедицина во фтизиатрии".

Внедрение инновационных информационных технологий осуществляет фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» во всех своих программах и проектах направления «Здоровье Нации» с целью сокращения времени и расстояния украинских пациентов к своевременному и точному диагнозу, лечению, а также профессиональному росту врачей.

В рамках проекта 4 противотуберкулезных диспансера Донецкой области (г. Краматорск, г. Мариуполь, г. Шахтерск и г. Горловка) будут связаны с Областной клинической туберкулезной больницей г. Донецка (ДОКТО). Целью объединения лечебных учреждений является проведение он-лайн консультаций специалистами областной больницы, а также назначения и коррекции схем лечения больных лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.

«Региональная программа «Остановим туберкулез в Украине» реализуется фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2007 года. Основным результатом мы считаем снижение заболеваемости туберкулезом в Донецкой области на 26,5% в 2011 году по сравнению с 2006 годом и снижение смертности от туберкулеза на 42% соответственно, – прокомментировал Денис Денисенко, руководитель программы. – Мы создали уникальную возможность: дистанционную консультацию для пациентов и поддержку ведущих экспертов области для врачей».

До внедрения этих технологий пациентам и врачам необходимо было лично приезжать в Донецк для получения консультаций и назначения или изменения схемы лечения больному с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Бюджет проекта составил 800 000 грн.

«Сегодня исторический день. Мы имеем дело не просто с новыми технологиями, а внедряем инновационные технологии, – заявил Антон Владзимирский, глава правления Ассоциации развития украинской телемедицины и электронного здравоохранения. – Я считаю необходимым отметить, что даже в мировой практике нет системного подхода к работе «Телемедицины» в сфере фтизиатрии. А мы здесь, в Донецкой области, на региональном уровне, выстраиваем систему, с помощью которой будем не только консультировать пациентов, но и решать массу административных вопросов».

Таким образом, проект «Телемедицина» позволит сократить время на постановку, изменение диагноза и назначение правильной схемы лечения, что приведет к более эффективному и качественному лечению больных туберкулезом, и сократит расходы врачей и пациентов.

Первым к ДОКТО был подключен диспансер г. Мариуполя. После презентации проекта был проведен первый он-лайн консилиум для больных мультилекарственно-устойчивым туберкулезом в Украине, на котором была назначена схема лечения 3 пациентам из Мариуполя. Врачи смогли не только в режиме он-лайн посмотреть личное дело пациента и пообщаться с его врачом, но также задать вопросы о ходе лечения непосредственно стационарным больным, которые не имеют возможности приехать в Донецк самостоятельно.

«В Донецкой области тубдиспансеры довольно существенно удалены друг от друга, а МЛУ-консилиум вообще один на всю область и находится в Донецке. Но с внедрением системы он-лайн консультаций пациентам больше нет необходимости ехать в Донецк, они могут пообщаться с врачами и получить схему лечения в своем городском тубдиспансере. Если раньше передача документов занимала 1-2 недели, то теперь появилась возможность пересылать их в электронном варианте, а снимки смотреть одновременно врачам в городе, где находится пациент, и МЛУ-консилиуму в Донецке, – сказала Ирина Старичкова, председатель консилиума лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. – Поэтому в работе с нашими, особенными, пациентами «Телемедицина» помогает решать не только административную функцию, но и выполняет функцию эпидемиологической безопасности».