На свадьбе взорвался фейерверк: юноше оторвало кисть руки
10:39, 07 октября 2013Новости регионов
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Еще у одного - ранение глаза
Во Львовской области во время празднования свадьбы фейерверком травмированы двое юношей.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, несчастный случай произошел 6 октября около 10.30 в с. Кротошин Пустомытовского района.
В ходе свадебной церемонии произошел разрыв пушки с фейерверками, в результате чего были травмированы два человека. У 23-летнего юноши оторвало кисть, а у 20-летнего врачи диагностировали проникающее ранение роговицы глаза, говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы в больницы Львова.
Причина происшествия выясняется, проводится доследственная проверка.
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