На свадьбе взорвался фейерверк: юноше оторвало кисть руки

Во Львовской области во время празднования свадьбы фейерверком травмированы двое юношей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, несчастный случай произошел 6 октября около 10.30 в с. Кротошин Пустомытовского района.

В ходе свадебной церемонии произошел разрыв пушки с фейерверками, в результате чего были травмированы два человека. У 23-летнего юноши оторвало кисть, а у 20-летнего врачи диагностировали проникающее ранение роговицы глаза, говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в больницы Львова.

Причина происшествия выясняется, проводится доследственная проверка.