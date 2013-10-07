Во Львове в квартире многоэтажки ребенок отравился газом

Во Львове угарным газом отравились два человека, в том числе 12-летний ребенок.

Как сообщили сегодня УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие произошло 5 октября в 22.53 в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гринченко во Львове.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы, а взрослого после оказания медицинской помощи (прохождение барокамеры) во Львовской областной клинической больнице отпустили домой.

Работниками ПАО «Львовгаз» перекрыта подача газа в квартиру. Причина происшествия выясняется.