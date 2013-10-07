На Черкащине перезатарят более 20 тонн непригодных пестицидов

В Черкасской области в Тальновском районе на этой неделе началось перезатаривание непригодных пестицидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тальновской райгосадминистрации Черкасской области, в районе остается более 20 тонн непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений, которые остались еще с советских времен на бывших, в подавляющем большинстве, разрушенных химскладах.

Для проведения работ по перезатариванию пестицидов, сельсоветы района перечислили на счет управление агропромышленного развития Тальновской райгосадминистрации 64 тыс. грн.

Работы по перезатариванию пестицидов проводят специалисты аварийно-спасательного отряда спецназначения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области. Пестициды, которые являются источником загрязнения почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод высокотоксичными химическими элементами и их соединениями, собираются и герметически упаковываются в специальную тару. В таком виде они будут храниться в приспособленном помещении, не нанося вред окружающей среде, по момента их вывоза. Работы планируется провести за 7-10 дней.

В прошлом году в Тальновском районе было перезатарено в герметические емкости и вывезено около 24 т опасных веществ.