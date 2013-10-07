В Одесской области зафиксировано землетрясение

6 октября, в 04.37 в Измаильском, Болградском, Килийском и Ренийском районах Одесской области зафиксированы толчки землетрясения силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пострадавших людей и разрушений зданий нет.

По данным сейсмологической станции, которая расположена на расстоянии 570 км от г. Симферополь, эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Брашов (45,7 градуса северной широты и 26,6 градуса восточной долготы).

В эпицентре землетрясения зафиксирована сила толчков 5,3 балла. Повторных толчков не было.

Также отмечается, что информации о погибших и пострадавших гражданах и территории Румынии не поступало.

В то же время газета «Сегодня» пишет, что подземные толчки сегодня, около 5 часов утра, разбудили жителей Одессы и Измаила: в домах тряслись люстры и сами открывались двери. Многие одесситы выбежали на улицу.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Румынии, толчки также ощущались в Молдове.