Во Львове в подвале многоэтажки нашли артснаряд

Во Львове из подвала многоэтажного дома извлекли артиллерийский снаряд.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 10 часу спасатели получили информацию от работников жилищно-строительного кооператива о том, что на ул. Ю. Липы, 10, во время очистки от бытового мусора подвальных помещений 9-этажного жилого дома был обнаружен взрывоопасный предмет.

О находке сообщили в правоохранительные органы и была подана срочная заявка на изъятие и обезвреживание боеприпаса во 2-й специальный центр быстрого реагирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехническая группа, прибыв на место события, идентифицировала взрывоопасный предмет как 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны.

Боеприпас изъяли из подвального помещения многоэтажки для последующего обезвреживания в установленном порядке, говорится в сообщении.