Черниговщина: во время пожара в доме погибли два человека

В Черниговской области во время пожара в частном жилом доме в селе Плехив погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о возникновении пожара поступила в спасательные службы сегодня в 03.49.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из поселка Михайло-Коцюбинское и огнеборцы пожарной команды с. Шибириновка.

Поскольку в населенном пункте отсутствуют пригодные для гашения источники воды, спасателям пришлось ездить заправлять водой пожарные автомобили к ближайшему озеру, расположенному на расстоянии 5 км.

В результате на гашение огня пожарным пришлось потратить почти час. В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела погибших хозяйки дома и ее сожителя.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.