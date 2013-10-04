В Севастополе отопительный сезон начнется с 15 октября.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации (СГГА), соответствующее распоряжение «О начале зимнего эксплуатационного периода объектов теплоснабжения отопительного сезона 2013/14 года» подписал председатель СГГА 3 октября.

Протопку в домах с централизованной системой отопления начнут в случае, если средняя температура наружного воздуха в течении трех дней будет не выше 8 °C.

Отопление объектов социальной сферы, в соответствии с распоряжением председателя СГГА, будет начато при снижении температуры в помещениях ниже установленных Законодательством Украины санитарных норм.

Ранее представители руководства города заявляли о готовности городского коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Сегодня, 4 октября, в Севастополе временами наблюдалась пороша. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха не поднимется выше 5 градусов.