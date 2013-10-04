В Луганске от переохлаждения умерла 53-летняя женщина

Сегодня, 4 октября, в дежурную часть Ленинского райотдела Луганского городского управления милиции от дежурного скорой помощи поступило сообщение о том, что возле дома № 19-А по улице Коцюбинского в Луганске обнаружен труп 53-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, предварительная причина смерти – переохлаждение.

Милиция также опровергла информацию, размещенную в Интернет-сети о том, что эта женщина была сотрудником луганской милиции. «Не отвечает действительности, потому что данная гражданка не проходила службу в органах внутренних дел Луганской области», - отмечено в официальном сообщении.

Напомним, в последние дни сентября и в начале октября синоптики фиксируют в Украине значительное похолодание.