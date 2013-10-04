Служебным лицам «Стирола» грозит до 8 лет лишения свободы

Служебным лицам ПАО «Концерн Стирол» сообщено о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил старший прокурор – процессуальный руководитель в уголовном производстве по факту аварии на ПАО «Концерн Стирол» Максим Березин.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по его словам, членами следственной группы собраны доказательства причастности служебных лиц ПАО «Концерн Стирол» к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

«Служебные лица ПАО «Концерн Стирол» подозреваются в служебной небрежности и нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей», - сказал Березин и отметил, что указанным лицам уже сообщено о подозрении, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, процессуальный руководитель отметил, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и в кратчайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошел выброс жидкого аммиака. В результате аварии погибли 6 работников предприятия, еще 29 получили телесные повреждения.

Основной причиной аварии на химическом заводе концерна "Стирол" стало утончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака из-за длительного коррозийного действия окружающей среды и эрозийного действия рабочей среды. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области со ссылкой на результаты специального расследования Госгорпромнадзора.

Комиссия Госгорпромнадзора констатировала, что сопутствующими техническими причинами стало несоответствие технических решений по эксплуатации трубопровода жидкого аммиака требованиям безопасности при выводе трубопровода из технологического процесса для проведения капитального ремонта оборудования цеха № 1.