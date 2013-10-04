Пострадавшие от взрыва пограничники будут жить – медики

Жизни пострадавших в результате взрыва в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области на украино-российской границе Николая Усока и Руслана Божко ничто не угрожает.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Глуховской центральной районной больницы Сумской области Владимир Лютов.

По его информации, инспектор Государственной пограничной службы Украины Усок перенес почти трехчасовую операцию и находится в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации.

«Потерпевший находится в тяжелом состоянии. Закончилась операция, которая продолжалась около 2,5-3 часов. Оперировала бригада сосудистых хирургов. Ему поставили протез сосуда плечевой артерии, около 17-20 см, так как в районе локтевого изгиба циркулярно повреждены мягкие ткани, нервы, сосуды. В результате нам удалось спасти руку. Кроме того, у Усока проникающая травма глаза. По предварительным прогнозам, зрение будет сохранено. Вместе с тем мы не исключаем потерю зрения на 15-20%. В настоящее время он находится в реанимации. Сейчас его жизни ничто не угрожает», - рассказал Лютов.

Также главврач ЦРБ подчеркнул, что больной потерял около 2,5 л крови.

Состояние здоровья другого пострадавшего пограничника Божко медики оценивают как средней степени тяжести.

«У второго пострадавшего легкие ранения осколками кистей обеих рук, туловища, живота. Пока он остается в травматологическом отделении. Его состояние средней тяжести. Жизни Божко тоже ничто не угрожает», - подчеркнул Лютов.

Пограничники Сумского пограничного отряда сейчас сдают кровь для своих коллег.

Решается вопрос о перевозке обоих пострадавших пограничников в Киев для дальнейшего лечения.

Как сообщал УНИАН, в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области нарушитель границы подорвал себя. В результате инцидента нарушитель погиб. Два пограничника ранены. Пострадавшими являются 32-летний старшина и 43-летний старший прапорщик. В тяжелом состоянии они были госпитализированы. После этого Государственная пограничная служба Украины перевела охрану украинско-российского участка границы в усиленный режим. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа прокуратуры, МВД, СБУ и ГПСУ.

По данному факту открыто уголовные производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.15, 115 п.5 (покушение на убийство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (подделка документов, использование поддельных документов), ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).