В Глухове пограничников оперируют три бригады врачей

В городе Глухове Сумской области в центральной районной больнице три бригады врачей пытаются спасти жизнь пограничникам, пострадавшим во время взрыва на пункте пропуска «Бачевск».

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Глуховской ЦРБ Владимир Лютов, операции проводят бригады врачей Глуховской ЦРБ, клинического госпиталя Госпогранслужбы и медики, прибывшие из Сум. Состояние одного потерпевшего медики оценивают как тяжелое.

«Многочисленными осколками у них поражены лица, руки и тело в области живота. У одного пограничника очень поражена правая рука, на которой повреждено около 10 сантиметров артерии, также есть проникающее ранение правого глаза, но он живой. Что касается другого пострадавшего, то его жизни ничего не угрожает», - сообщил Лютов.

Как сообщал УНИАН, в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области нарушитель границы подорвал себя. В результате взрыва нарушитель погиб. Взрывом ранены двое пограничников - 32-летний старшина и 43-летний старший прапорщик. В тяжелом состоянии они были госпитализированы. После этого Государственная пограничная служба Украины перевела охрану украинско-российского участка границы в усиленный режим. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа прокуратуры, МВД, СБУ и ГПСУ.

По данному факту открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.15, 115 п.5 (покушение на убийство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (подделка документов, использование поддельных документов), ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).