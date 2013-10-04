В ДТП, произошедшем по вине милиционера, пострадала беременная

В Херсонской области в результате ДТП, произошедшем по вине работника милиции, пострадала беременная женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, сегодня утром, 4 октября, начальник одного из райотделов милиции на собственном автомобиле вез своего ребенка в детский сад. Отвлекшись на мгновение на ребенка, он совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2102», в котором находились водитель и двое пассажиров. В результате ДТП пострадала беременная пассажирка автомобиля «ВАЗ». У нее подозрение на сотрясение головного мозга. Ребенок, находящийся в утробе матери, не пострадал. Больше никто не пострадал.

На место происшествия направлена ​​группа ведомственных медицинских работников для оказания всей необходимой помощи участникам аварии.

Начальник райотдела признает свою вину. Назначено служебное расследование, на время которого он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.