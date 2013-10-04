В Киеве к отоплению подключено почти 90% больниц

В Киеве к отоплению подключено уже 3 тыс. 125 жилых домов всех форм собственности (31% от общего количества).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

В целом на протяжении четырех суток с начала отопительного сезона специалисты компании подключили к централизованному отоплению 4 тыс. 410 столичных потребителей.

В частности, по состоянию на 7.00 утра 4 октября к теплу подключено 383 столичных школы (82% от общего количества), 484 детских садов (96,4%) и 347 лечебных заведений (87,4%).

Количество домов с теплом за последние сутки увеличилось более чем на 13%. Наибольшее количество потребителей подключено к теплу в Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Как сообщалось, согласно распоряжению КГГА, процесс подключения объектов соцсферы к централизованному отоплению начался 30 сентября. Одновременно с запуском теплоносителя к объектам социальной сферы специалисты «Киевэнерго» с 1 октябрю начали поэтапное подключение жилых домов.