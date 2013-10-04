Медиков, из-за которых умерла женщина, переаттестуют

В Житомире установлен ряд ошибок в действиях медиков, спасавших женщину, которая умерла на территории больницы. Их направят на внеочередную аттестацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приказе начальника Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александра Торбаса (№1113), размещенном на сайте Житомирской ОГА.

"Вопросу организации оказания медицинской помощи в работе департамента здравоохранения облгосадминистрации уделяется значительное внимание. Вместе с тем, в деятельности отдельных лечебных заведений области указанный вопрос не находит делового внедрения и контроля организации оказания медицинской помощи. Так, 19 сентября 2013 года на территории Житомирской ЦРБ произошел досадный случай внезапной смерти гр. И. В действиях медицинских работников райбольницы, которые точно изучались комиссией департамента здравоохранения облгосадминистрации, установлен ряд организационных ошибок, которые существенно не могли повлиять на внезапный ход заболевания, но вместе с тем были оценены как не в полном объеме оказания медицинской помощи", - говорится в приказе.

Из-за этого Торбас приказал срочно направить на внеочередную аттестацию для определения знаний и практических навыков медицинских работников, причастных к оказанию медицинской помощи пострадавшей женщине. Также начальник департамента поручил провести научно-практическую конференцию и занятия с медицинским персоналом больницы по вопросам предоставления неотложной медицинской помощи, особенно при сердечно-сосудистых и легочных и церебральных заболеваниях.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Житомирской области начато досудебное расследование по факту непредоставления медицинской помощи 73-летней женщине, которой стало плохо на территории больницы. Женщина умерла.

По словам руководителя Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Аллы Ващенко, в милицию обратился сын умершей с заявлением об отказе медиков немедленно оказать помощь его матери. Мужчина сообщил, что когда женщине стало плохо, родные обратились к медицинским работникам, находившимся в ближайшем здании больницы. Однако те не сразу бросились оказывать больной неотложную медицинскую помощь и спустя некоторое время женщина умерла, по предварительным выводами экспертов, из-за сердечной недостаточности.

В соответствии с ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Украины, за непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, если это повлекло смерть человека, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 4 лет или лишением свободы сроком до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет .