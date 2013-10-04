Сумщина: нарушитель границы подорвал себя и пограничников
09:51, 04 октября 2013Новости регионов
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Состояние тяжелое
4 октября в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области нарушитель границы подорвал себя и двух пограничников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Нарушитель погиб, пограничники в тяжелом состоянии госпитализированы, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 4 октября в 00.15 в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» (Сумская область, украинско-российский участок границы) на въезд в Украину из России прибыл микроавтобус марки «Мерседес» молдавской регистрации с 4 пассажирами – гражданами Молдовы.
Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще один мужчину, который прятался в салоне. Предварительно установлено, что таким именно образом он беспрепятственно пересек российский пункт пропуска «Троебортное».
Для дополнительной проверки задержанный был переведен в кабину паспортного контроля, где он предоставил пограничнику паспорт гражданина России. В ходе проверки документа было установлено, что он ему не принадлежит, отмечается в сообщении.
«В 00.44 во время проведения собеседования задержанный гражданин осуществил подрыв себя неизвестным взрывным устройством, во время которого погиб и были ранены два пограничника: старший прапорщик Николай Усок и старшина Руслан Божок», - проинформировали в пограничном ведомстве.
Раненные сотрудники ГПСУ в 01.15 направлены каретой скорой помощи в районную больницу г. Глухов. Состояние их здоровья тяжелое.
«Из Центрального клинического госпиталя ГПСУ направлен реамобиль с опытными врачами. Семьям раненных пограничников оказывается всевозможная помощь», - заверили также в пресс-службе.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа прокуратуры, МВД, СБУ и ГПСУ.
Украинско-российский участок переведен на режим усиленной охраны границы.
В настоящее время временно прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска «Бачевск», сотрудники ГАИ Сумской области осуществляют их перенаправление на соседние пункты пропуска. Проинформирована российская сторона.
Председатель Госпогранслужбы Николай Литвин ночью прибыл на место происшествия.
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