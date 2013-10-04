Донеччина: в Славянске каникулы начнутся 7 октября

В городе Славянске Донецкой области из-за холодной погоды начало каникул в школах перенесено на 7 октября.

Об этом УНИАН сообщили в Славянском городском совете со ссылкой на начальника отдела образования горсовета Александра Зубарева.

По его словам, «дети снова приступят к учебным занятиям 21 октября».

По информации учителей одной из Славянских школ, изначально осенние каникулы были намечены на 15 октября, но в связи с похолоданием и ради экономии энергоресурсов, используемых для отопления учебных заведений, каникулы объявили на неделю раньше.

В то же время, 2 октября на заседании исполнительного комитета г. Славянска было принято решение с 3 октября в городе начать отопительный сезон.

«В связи со значительным похолоданием, 3 октября в Славянске начинают работать котельные. Тепло будет подаваться в больницы, детские сады и жилые дома», - сообщили в горсовете.