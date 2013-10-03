В Черкассах из-за отсутствия отопления закрыли роддом №2

Работа черкасского роддома №2, находящегося в Юго-западном районе Черкасс, со 2 октября временно ограничена.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, такое решение принято из-за отсутствия отопления в этом микрорайоне города.

Согласно сообщению, начало отопительного сезона в Юго-западном районе Черкасс задерживается в связи с проведением ремонтных работ Черкасской ТЭЦ.

Из-за временного закрытия роддома №2 будущих мам на плановую госпитализацию и роды направляют в «Центр матери и ребенка». А женщин, которые не нуждаются в интенсивном лечении, отпускают домой.

На сегодняшний день нет также централизованного отопления в городской детской больнице. Отделение обогревается электрическими обогревателями. Пациентов переводят на дневной стационар, а на стационарное лечение оставляют лишь тех, которые нуждаются в круглосуточном медицинском присмотре.

По данным служб, проводящих ремонт теплосети, они берут на себя обязательство до вечера 4 октября завершить реконструкцию сети и запустить отопление в микрорайоне.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах отопительный сезон в объектах социальной сферы начался 1 октября.

В жилищный фонд в Черкассах начали подавать теплоноситель 2 октября и обещают полностью подключить к отоплению в течение пяти суток.

Председатель облгосадминистрации Сергей Тулуб пообещал, что к 5 октября будут обогреваться все учреждения социальной сферы в области.