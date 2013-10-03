В Николаеве на трамвайной остановке нашли снаряд в пакете

В Николаеве на трамвайной остановке по ул. Дмитриева дворник обнаружил артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, сегодня, 3 октября, дворник убирал улицу и заметил на остановке пакет, в котором лежало что-то тяжелое, как оказалось позже - артснаряд.

"На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов выставили охрану, было перекрыто движение трамваев, оцеплен целый квартал, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сообщили в ГСЧС.

Специалисты осмотрели снаряд и пришли к выводу, что он не содержит взрывоопасного вещества внутри и не представляет угрозы.