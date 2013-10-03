В Николаеве на трамвайной остановке нашли снаряд в пакете
17:36, 03 октября 2013Новости регионов
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Дворник убирал улицу и заметил
В Николаеве на трамвайной остановке по ул. Дмитриева дворник обнаружил артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, сегодня, 3 октября, дворник убирал улицу и заметил на остановке пакет, в котором лежало что-то тяжелое, как оказалось позже - артснаряд.
"На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов выставили охрану, было перекрыто движение трамваев, оцеплен целый квартал, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сообщили в ГСЧС.
Специалисты осмотрели снаряд и пришли к выводу, что он не содержит взрывоопасного вещества внутри и не представляет угрозы.
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