В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка

17:08, 03 октября 2013
Новости регионов
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Состояние средней степени тяжести

В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в области, жительница с. Недогарки Александрийского района попала в реанимационное отделение Александрийской центральной районной больницы с диагнозом «отравление грибами» вчера, 2 октября.

В настоящее время состояние больной средней степени тяжести.

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