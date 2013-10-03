В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка

Состояние средней степени тяжести

В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в области, жительница с. Недогарки Александрийского района попала в реанимационное отделение Александрийской центральной районной больницы с диагнозом «отравление грибами» вчера, 2 октября. В настоящее время состояние больной средней степени тяжести.

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