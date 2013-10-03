В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка
17:08, 03 октября 2013Новости регионов
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Состояние средней степени тяжести
В Кировоградской области грибами отравилась 11-летняя девочка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в области, жительница с. Недогарки Александрийского района попала в реанимационное отделение Александрийской центральной районной больницы с диагнозом «отравление грибами» вчера, 2 октября.
В настоящее время состояние больной средней степени тяжести.
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