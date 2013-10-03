Во Львовской области младенец отравился угарным газом

Во Львовской области, вследствие использования газовой плиты для обогрева помещения, младенец попал в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 октября в 22.25 в селе Немиров Яворовского района в реанимационное отделение Яворовской центральной районной больницы была доставлена девочка 2013 года рождения, которая отравилась угарным газом. Причина происшествия – выясняется.

Как стало известно корреспонденту УНИАН от жителей села Немиров, с наступлением похолодания родители ребенка включали для обогрева помещения газовую плиту, что и привело к трагическим последствиям.