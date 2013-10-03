8 членов многодетной семьи отравились обедом

В городе Новый Буг Николаевской области 8 членов многодетной семьи, госпитализированы в инфекционное отделение Новобугской центральной районной больницы после совместного обеда.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, по состоянию на 2 октября было зарегистрировано 9 экстренных сообщений о больных с признаками кишечных заболеваний. При госпитализации у 8 человек, в том числе троих детей в возрасте до 17 лет, установлен диагноз «Острый энтероколит, средней степени тяжести». Еще один больной (взрослый) с легким течением заболевания находится на амбулаторном лечении.

Все больные являются членами многодетной семьи. Всего в обеде принимали участие 18 человек, в том числе 10 детей.

"Специалистами Баштанского межрайонного управления Госсанэпидслужбы и межрайонного отдела лабораторных исследований начато расследование. В очаге проведена заключительная дезинфекция. Всего осмотрено и обследовано лабораторно - 18 человек. Отобраны материал для лабораторных исследований объектов окружающей среды. Работа в очаге продолжается. Ситуация находится под контролем", - сообщил УНИАН пресс-секретарь облздрава Юрия Багрянцев.