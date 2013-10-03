В Симферополе второклассник «заминировал» свою школу

В Симферополе 7-летний мальчик сообщил о "заминировании" своей школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму, взрывное устройство искали во второй половине дня 2 октября в помещении школы №36 по ул. Балаклавской. Занятия в школе к тому времени закончились, что значительно упростило меры по эвакуации людей. После нескольких часов поисков правоохранители не нашли подозрительные предметы. Милиционеры выдвинули версию, что вызов ложный: о минировании по телефону сообщили детский голосом.

Вскоре звонившего нашли. Им оказался ученик второго класса "заминированного" учебного заведения. «Его родителям предстоит возместить многотысячные убытки за выезд десятка автомобилей на ложный вызов», - сообщили в ГУ МВД.