В Симферополе начался отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, из-за плохой погоды, горисполком Симферополя принял решение начать отопительный сезон для жилфонда города с сегодняшнего дня, 3 октября.

В решении сказано: «Арендному предприятию "Крымтеплокоммунэнерго", Симферопольской электроцентрали ООО "КрымТЭЦ", ООО "Крымтеплосбережение", а также другим тепловырабатывающим предприятиям, начать осуществлять подачу тепловой энергии на объекты, имеющие акты готовности систем центрального отопления к приему теплоносителя».

Согласно сообщению, в административном центре Крыма более 1400 жилых домов подключены к центральному отоплению.

Тепло в школы, детсады и больницы должны были начать подавать со 2 октября.

Согласно сообщению крымского управления ГосЧС, 4-6 октября на полуострове ожидается снижение ночных температур воздуха до одного-шести градусов тепла, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от минус трех градусов до нуля.

Справка УНИАН. В 2012 году Симферополь начал отопительный сезон 12 ноября.