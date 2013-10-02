В Тернополе человека засыпало землей в траншее

В Тернополе погиб рабочий, которого засыпало землей в траншее на строительстве дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 2 октября, на ул. Березовой мужчина проводил земляные работы на строительной площадке в траншее глубиной около 3 метров, предназначенной для прокладки инженерных сетей. В результате оползня рабочий оказался под завалами земли.

Свидетели происшествия позвонили в пожарно-спасательную службу и «скорую», а между тем пытались самостоятельно освободить потерпевшего.

Спасатели, прибывшие на место несчастного случая, откопали мужчину, который был уже без признаков жизни, и передали работникам скорой помощи. Медики провели реанимационные действия, однако рабочего вернуть к жизни не удалось.