В Черкассах на территории водоканала нашли минометную мину

В Черкассах на территории КП «Черкассыводоканал» 1 октября во время проведения земляных работ рабочие нашли 82 мм минометную мину и гранату времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, пиротехники УГСЧС, которые прибыли на место находки, исследовали прилегающую территорию и извлекли боеприпасы.

Найденные боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.