В Черкассах на территории водоканала нашли минометную мину
17:06, 02 октября 2013Новости регионов
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Во время проведения земляных работ
В Черкассах на территории КП «Черкассыводоканал» 1 октября во время проведения земляных работ рабочие нашли 82 мм минометную мину и гранату времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, пиротехники УГСЧС, которые прибыли на место находки, исследовали прилегающую территорию и извлекли боеприпасы.
Найденные боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.
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