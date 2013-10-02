Киевщина: в деятельности ГУ ветмедицины выявили нарушения

Прокуратура Киевской области, проведя проверки, выявила ряд нарушений в деятельности Главного управления ветеринарной медицины в Киевской области и его территориальных управлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, государственные инспекторы этого контролирующего органа нарушали требования закона во время выдачи документов разрешительного характера. В частности, с нарушениями выдавались лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике и оптовой, розничной торговле ветеринарными медикаментами и препаратами. Также не соблюдаются требования относительно платности выдачи ветеринарных разрешений и сертификатов. Многочисленными остаются нарушения, связанные с формированием планов-графиков проверок, в которые незаконно включаются субъекты предпринимательства, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и деятельность которых относится к незначительной степени риска.

Выявлены случаи ненадлежащего оформления документов для проведения проверок и их результатов. Должностные лица инспекционного органа не контролировали выполнение внесенных предписаний и распоряжений.

Такие нарушения выявлялись в Главном управлении ветеринарной медицины в Киевской области и территориальных управлениях Броварского, Киево-Святошинского, Переяслав-Хмельницкого, Таращанского, Яготинского районов.

С целью устранения этих и других нарушений начальнику Главного управления ветеринарной медицины подготовлено представление.

Всего на протяжении этого года органами прокуратуры Киевской области территориальным органам Главного управления ветеринарной медицины в Киевской области внесено 42 представления. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечены 58 человек органов государственного контроля.