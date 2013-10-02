Ривненщина: судья на иномарке сбил священника на велосипеде

В селе Антополь Ривненского района Ривненской области на международной трассе «Киев-Чоп» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии местного священника и судьи из Львова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Ривненской области, водитель автомобиля «TOYOTA RAV4», житель Львова, ехал по трассе со стороны Киева в направлении г. Ривне. Он наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине дороги и внезапно выехал с правой полосы на левую.

Вследствие ДТП велосипедист получил открытый перелом обоих костей голени. Он госпитализирован в Ривненскую областную клиническую больницу.

В правоохранительных органах корреспонденту УНИАН сообщили, что за рулем автомобиля «TOYOTA RAV4» находился судья из Львова. Пострадавший велосипедист – местный священнослужитель.