Киевсовет увеличил финансирование на медикаменты для тяжелобольных

Киевсовет увеличил финансирование на обеспечение медикаментами тяжелобольных и ремонты учреждений здравоохранения.

Об этом сообщила на брифинге секретарь Киевского городского совета Галина Герега, информировали УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

В частности, отметила Герега, сегодня на пленарном заседании депутаты Киевсовета поддержали внесение изменений в городские целевые программы «Здоровье киевлян», «Беспокойство. Навстречу киевлянам» и «Социальное партнерство».

По ее словам, финансирование увеличивается по тем направлениям здравоохранения, где сегодня есть критическая ситуация.

Так, по программе «Здоровье киевлян» за счет перераспределения средств увеличивается финансирование на создание перинатальных медицинских центров на 6,391 млн грн.

По направлению «Охрана детства» 4,710 млн грн выделяются на закупку противоэпилептических препаратов, лечебного питания для больных фенилкетонурией и закупку препаратов для детей больных ювенильным артритом.

Также 1,380 млн грн выделено на закупку лечебного питания для больных фенилкетонурией среди взрослого населения.

Кроме того, по программе «Социальное партнерство» средства предусматривается перераспределить на предоставление финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и общественным организациям инвалидов.

По программе «Беспокойство. Навстречу киевлянам» выделяются средства в размере 7,7 млн грн на материальную помощь отдельным категориям граждан для уплаты взносов в больничную кассу, в частности лицам, имеющим статус участника боевых действий в Афганистане, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, и роженицам для уплаты по их заявлению, отметила Герега.

Также компенсация оплаты за обучение в Открытом международном университете развития человека «Украина» будет предоставлена для льготных категорий студентов, добавила она.

Кроме того, было выделено 5 млн грн на завершение реконструкции приемного отделения в Александровской больнице. Еще 930 тыс. грн. - на реконструкцию здания Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф на ул. Богдана Хмельницкого, отметила Герега.