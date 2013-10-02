В Одесском порту на причале обнаружен снаряд

На причале Одесского морского торгового порта во вторник, 1 октября, был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, в 10.30 в спасательную службу Одессы поступило сообщение от рабочих порта о том, что по улице Таможенная на причале найден артиллерийский снаряд калибра 100 мм. Группа пиротехнических работ снаряд изъяла и уничтожила.