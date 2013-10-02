В столице будет создано три Госпитальных округа

Киевсовет в рамках реформирования области здравоохранения поддержал проект решения о создании Госпитальных округов Киева.

Об этом сообщила на брифинге секретарь Киевского городского совета Галина Герега, проинформировали УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

По ее словам, это позволит оптимизировать сеть учреждений здравоохранения и обеспечить предоставление населению вторичной медицинской помощи с учетом его потребности в медицинском обслуживании, создаст условия для обеспечения надлежащего качества, доступности и своевременности такого обслуживания, адекватного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Так, в Киеве будут созданы три Госпитальных округа: № 1, в который войдут медучреждения Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов № 2 - Подольского, Шевченковского, Оболонского и Печерского районов и № 3 - Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов.

Цель нововедення - приблизить больницу к пациенту, подчеркнула Герега. Теперь в каждом госпитальном округе будет своя дежурная больница и не нужно будет переводить пациента из одного конца города в другой, отметила она.