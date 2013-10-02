На Винниччине 8-летний мальчик умер после урока физкультуры

В Козятинском районе Винницкой области 8-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, по пути в больницу ребенок умер.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, 30 сентября в дежурную часть Козятинского райотдела милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от дежурной медсестры центральной районной больницы о том, что в приемное отделение доставлен без признаков жизни 8-летний третьеклассник Махаринецкой общеобразовательной школы.

Следственно-оперативной группой после выезда на место события было установлено, что мальчику стало плохо на уроке физкультуры во время проведения разминки. Преподаватели вызвали местного фельдшера, который оказал ребенку первую медицинскую помощь до прибытия бригады врачей. По пути в больницу в карете скорой помощи ребенок умер.

По факту смерти ребенка следственным отделом открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются все обстоятельства трагедии. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате острой сердечной недостаточности.