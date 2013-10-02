В Кировоградской области грибами отравился 3-летний ребенок
14:42, 02 октября 2013Новости регионов
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Cостояние средней степени тяжести
В Кировоградской области грибами отравился трехлетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в области, 1 октября в Александрийскую детскую городскую больницу с диагнозом «отравление грибами» госпитализирован мальчик 2010 г.р., житель Александрии.
По требованию родителей ребенка, он был переведен в Кировоградскую областную детскую больницу.
На утро 2 октября состояние больного средней степени тяжести.
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