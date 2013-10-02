Донетчина: тепло в дома подадут до 5 октября

В Донецкой области до 5 октября тепло поступит на все объекты социальной сферы, а также в жилые дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Владимира Шишацкого.

По его словам, готовность региона к отопительному сезону составляет 100%, и «до субботы (5 октября) тепло поступит в жилые дома и на все объекты соцсферы».

«В первую очередь мы контролируем обеспечение теплом школ, детских дошкольных и лечебных учреждений, всех жилых домов. Наша главная задача - не допустить возникновения аварийных ситуаций в течение всего отопительного сезона», - подчеркнул Шишацкий. Он отметил, что в настоящее время всеми предприятиями теплоэнергетики Донецкой области заключены договоры на поставку природного газа, и продолжается работа по получению на него лимитов.

На всех теплоэлектростанциях завершена подготовка энергоблоков, накоплены необходимые запасы угля.

Шишацкий также заявил о готовности к зиме коммунальных предприятий региона, где уже накоплено достаточное количество жидкого и твердого бытового топлива и посыпных материалов.