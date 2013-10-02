Детская смертность в Киеве сократилась на 20%

С открытием перинатального центра на базе 7-го роддома детская смертность сократилась в Киеве на 20%, а материнская - на 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов в эфире телеканала «Киев».

По его словам, также благодаря новейшим технологиям и оборудованию медикам удалось снизить инвалидность и частоту врожденных дефектов у маленьких киевлян.

В следующем году в городе будет открыто еще одно такое высокотехнологичное заведение, а в целом в Киеве должны создать еще как минимум три специализированные перинатальные центры.

«В следующем году мы будем иметь очень приятную возможность открыть еще один большой перинатальный центр. В настоящее время мы завершаем разработку проектной документации. Это дорогостоящий проект, но мы имеем поддержку непосредственно главы государства. Кстати, Виктор Янукович лично опекается каждым перинатальным центром в Украине. Киев нуждается в таких проектах, спрос на них есть, как и высококлассных специалистах, которые могут и хотят работать с новейшими технологиями», – подчеркнул Попов.

*** В отделении интенсивной терапии столичного перинатального центра выхаживают недоношенных детей от 500 граммов. Высококачественное, ультрасовременное оборудование создает искусственные условия, максимально приближенные к внутриутробному развитию.

Создание перинатальных центров в Украине – это составляющая Национального проекта «Новая жизнь». За 2 года в рамках ее реализации перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины.

Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» внедрен по инициативе Президента Украины и реализуется под контролем главы государства для достижения Целей развития Тысячелетия, озвученных Президентом на Саммите ООН 2010 года: улучшение демографической ситуации в Украине, снижение материнской, младенческой заболеваемости, инвалидности и смертности путем повышения уровня качества и доступности высококвалифицированной медицинской помощи матерям и детям.

Как сообщал УНИАН, открытие перинатального центра, созданного на базе роддома №7, состоялось в Киеве 10 февраля 2012 года.

Ежегодно в городе рождается более 1500 недоношенных младенцев, в том числе – с критически низким весом тела.