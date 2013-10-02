12-летнего школьника, залезшего на вагон, ударило током

В Волынской области 12-летний школьник был поражен электротоком контактной сети железнодорожного пути, когда он ради развлечения вылез на вагон на станции Рожиче.

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, 1 октября в 19.30 дежурный по станции Рожиче Волынской области обнаружил 12-летнего мальчика, пораженного электрическим током.

Как было установлено в ходе расследования, пятеро друзей проводили свободное время, развлекаясь на железной дороге. Один из мальчиков предложил забраться на вагоны. Все отказались, учитывая опасность, однако парень считал, что ничего страшного с ним не случится, и залез на вагон.

Как рассказал УНИАН начальник Волынского линейного отдела майор милиции Сергей Назарук, на железнодорожном пути на отстое стояли пустые вагоны-хопперы (зерновозы), на которые и залез мальчик. Поднявшись на зерновоз, мальчик получил поражение током контактной сети, его отбросило в сторону между соединениями вагонов, в результате падения, кроме поражения электротоком, подросток травмировал ногу.

Каретой скорой помощи несовершеннолетний был доставлен в Рожиченскую центральную районную больницу. Затем потерпевший был направлен в ожоговое отделение Луцкой городской клинической больницы. По заключению врачей у мальчика ожогами пораженно 50% кожи.