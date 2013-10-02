На Запорожье и Сумщине грибами отравились 10 людей

10:33, 02 октября 2013
Новости регионов
2

Состояние - средней тяжести

В Запорожской и Сумской областях грибами отравились десять человек.
 
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 2 октября, в реанимационное отделение Приазовской центральной районной больницы, с диагнозом пищевое отравление госпитализировано пять человек из с. Александровка Приазовского района Запорожской области, которые вместе ели пищу домашнего приготовления, в том числе дикорастущие грибы.
 
Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
 
В Сумской области сегодня в инфекционное отделение Великописаревской центральной районной больницы, с диагнозом пищевое отравление госпитализировано пять человек из с. Кириковка Великописаривского района, которые вместе ели пищу домашнего приготовления. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
 
Оба происшествия находятся на контроле Главных управлений ГСЧС в Запорожской и Сумской областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter