На Запорожье и Сумщине грибами отравились 10 людей

В Запорожской и Сумской областях грибами отравились десять человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 2 октября, в реанимационное отделение Приазовской центральной районной больницы, с диагнозом пищевое отравление госпитализировано пять человек из с. Александровка Приазовского района Запорожской области, которые вместе ели пищу домашнего приготовления, в том числе дикорастущие грибы.

Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.

В Сумской области сегодня в инфекционное отделение Великописаревской центральной районной больницы, с диагнозом пищевое отравление госпитализировано пять человек из с. Кириковка Великописаривского района, которые вместе ели пищу домашнего приготовления. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.

Оба происшествия находятся на контроле Главных управлений ГСЧС в Запорожской и Сумской областях.