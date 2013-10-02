В Киевской области открыты 58 детских домов семейного типа

В Киевской области открыт 58-й детский дом семейного типа, всего в них воспитываются 354 ребенка-сироты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, об этом сообщил председатель КОГА Анатолий Присяжнюк во время открытия детского дома семейного типа в Киево-Святошинском районе.

"Сегодня государство уделяет много внимания именно детям, лишенным родительской опеки. Выполняя поручение Президента, мы должны обеспечить каждому ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской заботы, возможность воспитываться в семье», - отметил Присяжнюк.

По его словам, благодаря специальной программе в Киевской области построены и функционируют 58 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 354 ребенка - сироты лишенных родительской заботы, и 107 приемных семей, в которых воспитывается 207 детей. "В текущем году в Киевской области создано 7 детских домов семейного типа и 14 приемных семей. В целом в детские дома семейного типа в этом году устроено 53 ребенка, в приемные семьи – 43 ребенка - сироты и лишенных родительской заботы", - отметил председатель КОГА.