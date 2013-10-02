В Одессе открылся «Университет третьего возраста»

В Одессе ко Всемирному Дню пожилых людей сегодня открылся «Университет третьего возраста».

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие учебного заведения состоялось в Золотом зале Литературного музея.

В церемонии открытия и посвящения в студенты приняли участие: заместитель мэра Одессы Мария Стоцкая, директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская, директор коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания Приморского района г. Одессы» Людмила Регульская, а также пенсионеры, пожелавшие учиться в университете. В ходе церемонии состоялась импровизация первого школьного звонка с участием пенсионерки, одетой в праздничную школьную форму и белые банты.

Данное учебное заведение будет функционировать на базе Территориального центра социального обслуживания Приморского района г. Одессы.

Как заявила Регульская, обучение будет проводиться на бесплатной основе, а цель создания университета - продление активного образа жизни пенсионеров.

«Обучение в университете – возможность заняться своим здоровьем, реализацией желаний и замыслов, это возможность общаться в группах со сверстниками и учиться новому. Обучение основано на принципах добровольности, равенства», - сказала она.

«Университет третьего возраста» создан при поддержке высших учебных заведений города - Одесского национального медицинского университета, Одесского национального политехнического университета, Музыкальной академии имени А. В. Неждановой и Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д.Ушинского.

В новом учебном заведении создано пять факультетов: компьютерный, здорового образа жизни, культуры и искусства, иностранных языков, психологии.

Обучение будет проходить при участии студентов и преподавателей названных вузов.

На данный момент в «Университет третьего возраста» уже записались около 90 студентов-пенсионеров, среди которых есть люди имеющие высшее образование.