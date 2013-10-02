В Киеве на допросе в милиции умер 66-летний мужчина

В Киеве в Оболонском райуправлении милиции на допросе умер пожилой человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел сегодня в одном из служебных кабинетов Оболонского РУ. Как отметили в ОСО, в 12.28 вызванные врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины 1947 года рождения и зафиксировали отсутствие на его теле каких-либо видимых признаков насилия. Предварительная причина смерти – отрыв тромба в сосудах.

Как отметили в милиции, мужчина был приглашен в райуправление для дачи показаний в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе разговора с одним из сотрудников райуправления мужчине внезапно стало плохо. Правоохранители срочно вызвали на место карету скорой медицинской помощи. По прибытию на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. В настоящее время на месте находятся руководство районного и Главного управлений столичной милиции, представители районной прокуратуры и эксперты. Выясняются все обстоятельства смерти мужчины». - отметили в ОСО.