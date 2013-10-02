В Александровской больнице остановились работы по реконструкции

Строительные работы и реконструкция приемного отделения и специализированных отделений Александровской клинической больницы Киева будут завершены, как только депутатский корпус примет решение о перечислении соответствующих средств. Об этом заявил журналистам директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В связи с отсутствием финансирования мы не можем сегодня завершить работы по реконструкции и строительству отделений в Александровской больнице. Это связано с предыдущим блокированием сессии Киевсовета, в связи с чем не было принято решение о перечислении средств. Поэтому на заседание депутатского корпуса 2 октября мы вынесли изменения к Программе экономического и социального развития, которые предусматривают финансирование работ в больнице. Также запланированы средства на реконструкцию городской станции скорой помощи, ремонт крыш и фасадов районных поликлиник. Как только решение будет утверждено, мы завершим все работы в сжатые сроки», – сказал Мохорев.

Глава Департамента здравоохранения уточнил, что город выделяет на работы в Александровской больницы 5 млн грн. Еще 930 тыс. грн будет направлено на реконструкцию здания Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф на ул. Богдана Хмельницкого.

Справка УНИАН. Оппозиция настаивает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, с 2 июня является нелегитимным. Оппозиция требует назначить выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета на конец 2013 года.

11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что, согласно закону, срок его полномочий закончился 2 июня.

19 августа удалось провести сессию Киевсовета под усиленной охраной помещений КГГА и сессионного зала в связи с попытками представителей оппозиции остановить работу депутатов.

На 2 октября запланировано еще одно пленарное заседание Киевсовета.